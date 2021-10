Indian Wells: Elise Mertens en quarts de finale du double, Sander Gillé et Joran Vliegen s'inclinent

La paire, classée 2e tête de série, a éliminé au 2e tour la paire composée par l'Américaine Bethanie Mattek-Sands (WTA 19) et la Polonaise Iga Swiatek (WTA 42) : 1-6, 6-4 et 10/8 au super tiebreak. La rencontre a duré 1h25.

En quarts de finale, Elise Mertens et Hsieh Su-Wei, lauréates à Wimbledon, affronteront la jeune équipe formée de la Canadienne de 19 ans Leylah Fernandez (WTA 88), finaliste en simple du dernier US Open, et de la très jeune Américaine de 17 ans Cori Gauff (WTA 23). Celle-ci, en compagnie de sa compatriote Catherine McNally avait sorti Mertens/Hsieh en quarts à Flushing Meadows le mois dernier.

La N.1 belge Elise Mertens (WTA 18) a été éliminée dès son entrée en lice dans le simple à Indian Wells, au 2e tour, face à la lucky loser italienne Jasmine Paolini (WTA 63) : 3-6, 6-4, 6-4.

Sander Gillé et Joran Vliegen n'ont pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale

Les Belges Sander Gillé et Joran Vliegen n'ont pas réussi lundi à se qualifier pour les quarts de finale en double du tournoi ATP Masters 1000 d'Indian Wells (8,359,455 dollars). Le duo n'est pas venu à bout de leurs adversaires croate et brésilien, Ivan Dodig et Marcelo Melo. Les Belges se sont inclinés en trois sets (4-6; 6-4; 5-10) à l'issue d'une heure et 33 minutes de jeu.