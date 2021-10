ATP Indian Wells : Stefanos Tsitsipas, surpris par Nikoloz Basilashvili, éliminé en quarts de finale

Le Grec, N.3 mondial et tête de série N.2, s'est incliné en trois sets 6-4, 2-6, 6-4 en 2h09 contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili, 36e mondial et tête de série N.29. En demi-finale, Basilashvili affrontera le vainqueur du match entre l'Allemand Alexander Zverev, 4e mondial et tête de série N.3, et l'Américain Taylor Fritz, 39e mondial et tête de série N.31. La première demi-finale est déjà connue et mettra aux prises le Buglare Grigor Dimitrov, 28e mondial et et tête de série N.23, au Britannique Cameron Norrie, 26e mondial et tête de série N.21.