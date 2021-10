European Open: Xavier Malisse s'offre une qualification pour le 2e tour du double pour son retour

Dernier Belge encore en lice sur les rives de l'Escaut, le Courtraisien de 41 ans, qui avait rangé ses raquettes en 2013 à l'Ethias Trophy de Mons, et son protégé, 222e mondial en double, se sont imposés 6-4, 7-6 (7/4) en 1h19 face à l'Australien Matt Reid (ATP 86) et au Monégasque Romain Arneodo (ATP 90) au 1er tour du tournoi ATP 250 d'Anvers, doté de 508.600 euros et joué sur surface dure, sur le Court N.1 où l'on se pressait au portillon pour voir à l'oeuvre un "X-Man" qui a sorti quelques jolis coups et s'est montré solide au service.

Professionnel de 1998 à 2013, Xavier Malisse, 19e mondial après sa demi-finale à Wimbledon en 2002, a remporté trois titres ATP en simple et neuf en double au cours de sa carrière, dont le double messieurs de Roland-Garros 2004, en compagnie d'Olivier Rochus. Il a accepté la wild-card des organisateurs de l'unique tournoi ATP disputé en Belgique pour jouer le double avec Harris. Le Sud-Africain, 32e mondial et quart-finaliste du dernier US Open, a sorti Zizou Bergs, seul Belge du tableau final du simple, mardi soir au 1er tour.

En double, après la défaite 6-3, 6-2 de Ruben Bemelmans (ATP 215) et Kimmer Coppejans (ATP 315) mardi face aux Français Nicolas Mahut (ATP 5) et Fabrice Martin (ATP 34), ce sont Sander Gillé (ATP 30) et Joran Vliegen (ATP 29) qui ont été éliminés mercredi au 1er tour. Le duo limbourgeois, tête de série N.4, s'est incliné 5-7, 4-6 et 11/9 dans le super tie-break face à l'Argentin Federico Delbonis, 175e mondial en double, et l'Esagnol David Vega Hernandez, 96e mondial en double, après avoir gaspillé deux balles de match.