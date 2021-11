Billie Jean King Cup : la Belgique remporte le double et conserve un mince espoir de voir le dernier carré

Elise Mertens et Greet Minnen, finalement préférées à Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens, ont remporté le double contre l'Australie en phase finale de la Billie Jean King Cup mardi à Prague. La Belgique, déjà battue par les "gold and green" après deux revers en simple, a malgré tout conservé un espoir de qualification pour les demi-finales grâce à cette victoire. Mertens et Minnen se sont imposées 6-2, 6-4 après 60 minutes de jeu contre Ellen Perez et Storm Sanders, fixant à 2-1 le score final de cette rencontre entre Belges et Australiennes.

Après sa victoire 2-1 contre la Biélorussie lundi, l'équipe de Johan Van Herck retrouvait dès ce mardi le court central de la O2 Arena. Greet Minnen (WTA 70) a été battue par Daria Gavrilova (WTA 412) en trois sets (6-4, 1-6, 6-4) et Elise Mertens (WTA 18) a été renversée par Storm Sanders (WTA 131), s'inclinant 3-6, 7-6 (5), 6-0.

La Belgique était donc dans l'obligation de remporter le double pour garder un mince espoir de qualification pour les demi-finales. Elle devra maintenant espérer que la Biélorussie s'impose contre l'Australie jeudi à partir de 17h30. Le vainqueur de chaque groupe est qualifié pour le dernier carré.