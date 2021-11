Accueil Sports Tennis Djokovic plus que jamais à la chasse aux records Novak Djokovic a battu deux nouveaux records dans la capitale française. ©AFP Christophe Verstrepen Responsable de la rubrique tennis





Novak Djokovic va bien. Merci pour lui. Absent du circuit depuis ses pleurs et sa défaite en finale de l’US Open contre Daniil Medvedev, le Serbe a repris cette semaine la compétition au Masters 1 000 de Paris et a prouvé qu’il n’usurpait en rien son statut de numéro un mondial en battant en finale (4-6, 6-3, 6-3) son bourreau de New York. Au passage, l’homme de Belgrade a battu deux nouveaux records. Samedi, il s’est assuré de terminer la saison à la première place mondiale pour la septième fois de sa carrière....