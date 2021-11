Accueil Sports Tennis Alcaraz, la nouvelle pépite du tennis: "Beaucoup de matchs m’ont permis de grandir rapidement" S’il poursuit en 2022 la même progression qu’en 2021, Carlos Alcaraz va devenir une des figures marquantes du tennis mondial. ©AFP Christophe Verstrepen Responsable de la rubrique tennis





On connaissait depuis presque deux décennies les "Vamos !" de Rafael Nadal, il va falloir s’habituer dans le futur à ceux de Carlos Alcaraz, un gamin de 18 ans bourré de talent, quart de finaliste à l’US Open, où il avait créé la sensation en sortant Stefanos Tsitsipas, et vainqueur en surclassement ce week-end (NdlR : 4-3, 4-2, 4-2 contre Sebastian Korda en finale) de l’ATP Next Gen Finals, le Masters de fin de saison regroupant les meilleurs joueurs de...