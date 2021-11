Quel avenir pour Joachim Gérard après son malaise cardiaque ?

Il y a des jours où le réveil est brutal et difficile. Le 1er septembre dernier, toute la délégation belge présente à Tokyo pour les Jeux paralympiques apprenait l’hospitalisation de Joachim Gérard suite à un grave problème cardiaque. Présent au village olympique pour dire au revoir à des athlètes qui rentraient au pays, le Brabançon s’est écroulé suite à un problème cardiaque. Rapidement pris en charge par la médecin de la délégation et les services d’urgence présents sur place, le dernier vainqueur de l’Open d’Australie et de Wimbledon a été emmené à l’hôpital où il a repris connaissance et a été capable de répondre aux questions qui lui ont été posées.

À la place de quitter le Japon pour New York où l’US Open l’attendait, le Brabançon de 33 ans est resté pendant un peu plus de deux semaines à Tokyo avec son coach, Damien Martinquet, pour y suivre une batterie d’examens en collaboration avec les médecins locaux et ceux du joueur en Belgique.

Revenu en Belgique à la mi-septembre, Joachim Gérard est passé entre les mains de spécialistes pour comprendre ce qui lui est arrivé. Entre-temps, Jo a aussi annoncé une bonne nouvelle avec sa future paternité. Ce mercredi en compagnie de son manager et son staff, notre joueur en chaise va évoquer son avenir. Toute la petite planète de la petite balle jaune croise les doigts pour que notre compatriote puisse reprendre la compétition et non pas mettre un terme à sa carrière.