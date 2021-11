WTA Finals: Elise Mertens battue en finale du double

La paire belgo-taiwainaise, tête de série N.3, s'est inclinée 3-6; 4-6 face aux Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 3) et Katerina Siniakova (WTA 2), championnes olympiques et têtes de série N.1, en finale des WTA Finals, épreuve de clôture de la saison qui rassemble les meilleures joueuses de l'année et qui est dotée de 5 millions de dollars. Elise Mertens, 25 ans, et Su-wei Hsieh, 35 ans, ont remporté Wimbledon et Indian Wells cette saison pour la première année de leur collaboration. Elise Mertens de son côté a rajouté deux succès en 2021 à l'Open d'Australie avec la Biélorusse Aryna Sabalenka, son ancienne partenaire et à Istanbul (WTA 250) avec la Russe Veronika Kudermetova.

Elise Mertens disputait sa première finale au Masters. Jamais une Belge n'a remporté le tournoi en double. En simple, Kim Clijsters l'avait emporté trois fois, en 2002, 2003 et 2010, tandis que Justine Henin avait inscrit son nom au palmarès en 2006 et 2007.

Ce 12e titre en commun pour la paire tchèque Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova vient couronner une saison réussie pour celles-ci, déjà lauréates à Melbourne en février, à Madrid en avril, à Roland-Garros en juin et médaillées d'or olympique en août à Tokyo.

Krejcikova était également engagée en simple, mais elle s'est fait éliminer dès la phase de groupes.