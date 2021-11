Nicolas Mahut (ATP 7 en double) et Pierre-Hugues Herbert (ATP 9) ont pour la deuxième fois inscrit leur nom au palmarès du double au Masters de tennis.

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert remportent leur deuxième Masters

Dimanche au Pala Alpitour de Turin, théâtre de ces ATP Finals, les Français se sont imposés 6-4, 7-6 (0) après 1h31 de jeu contre l'Américain Rajeev Ram (ATP 4) et le Britannique Joe Salisbury (ATP 3).

Mahut et Herbert comptent cinq victoires en Grand Chelem, dont une en 2021 acquise à Roland-Garros. Finalistes en 2018, ils ont déjà levé le trophée en 2019 et succèdent au Néerlandais Wesley Koolhof et au Croate Mektic.

C'est le 22e titre en double sur le circuit pour Herbert, 30 ans, dont 20 acquis avec Mahut. De son côté, l'Angevin, 39 ans, affiche désormais 35 titres en double.

La finale du simple opposera, dès 17 heures, l'Allemand Alexander Zverev (ATP 2), tombeur du N.1 mondial Novak Djokovic samedi soir, au Russe Daniil Medvedev (ATP 2).