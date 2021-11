Accueil Sports Tennis David Goffin se confie après une saison compliquée : “David Ferrer m’a donné quelques conseils” Après avoir soigné son genou meurtri, David Goffin a cassé sa routine et repris le chemin des entraînements du côté de Valence. ©BELGA Christophe Verstrepen Responsable de la rubrique tennis





Depuis plus de deux mois les fans belges de tennis ont appris à vivre sans la présence de David Goffin sur le circuit. Perturbé par une douleur vive et localisée au genou qui se soigne essentiellement par du repos et un travail de musculation, le Liégeois a donné de ses nouvelles ce lundi matin. À bientôt...