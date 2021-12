Nadal s'attend à ce que Djokovic détienne seul le record de victoires en Grand Chelem

Rafael Nadal a reconnu que Novak Djokovic terminera probablement sa carrière avec le plus grand nombre de titres en Grand Chelem de l'histoire du tennis masculin, devant Roger Federer et lui-même.

Le "Big Three" du tennis a dominé le circuit ATP en ce début de XXIe siècle, avec vingt titres majeurs pour chacun d'entre eux. Djokovic a rejoint ses aînés cette année en remportant trois des quatre titres de 2021.

Djokovic, qui a terminé l'année N.1 mondial pour la septième fois, un record, aurait pu être seul recordman si le Russe Daniil Medvedev ne l'avait dominé en finale de l'US Open.

Nadal, en revanche, a manqué une grande partie de la saison en raison d'une blessure au pied, tandis que Federer a également été écarté pour une longue période après avoir dû subir une troisième opération du genou en l'espace de dix-huit mois.

Nadal pourrait faire son retour à l'occasion de l'Open d'Australie en janvier, un événement que le numéro 1 mondial pourrait manquer en raison d'un certificat de vaccination obligatoire conte le coronavirus.

Le lauréat de Roland-Garros à treize reprises pense malgré tout que Djokovic détiendra le record de titres majeurs lorsque le trio aura pris sa retraite. "Djokovic est le mieux placé pour être le joueur avec le plus de grands chelems", a déclaré Nadal à Movistar. "Il ne faut pas se leurrer, Federer est là où il est et je suis là où je suis. En revanche, Djokovic joue bien et est dans une bonne période. C'est la réalité, et on ne peut pas l'ignorer. Nous ne savons pas ce qui se passera dans neuf mois, mais il est le favori pour le moment."

Nadal a triomphé à Roland Garros en 2020 mais n'a participé qu'à deux tournois majeurs depuis, tandis que Federer - qui espère revenir au milieu de l'année 2022 - a remporté son dernier grand chelem à l'Open d'Australie en 2018.

Nadal est heureux que des joueurs comme Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et Medvedev, qui n'a perdu qu'un seul set sur l'ensemble de l'US Open pour empêcher Djokovic de réaliser l'année parfaite, prennent la relève. "Ils ne sont plus la Next Gen", a déclaré Nadal à propos du nouveaux "Big Three" du tennis. "Des joueurs comme Medvedev, Zverev ou Tsitsipas ont déjà dépassé ce stade de la Next Gen, ils sont la génération actuelle, le présent."