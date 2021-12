Accueil Sports Tennis Après une année galère, David Goffin est prêt pour la nouvelle saison: "Top 30 pendant 8 ans, c’est quand même pas mal" David Goffin est persuadé qu’il peut à nouveau battre les meilleurs et retrouver un très bon niveau en 2022 si ses problèmes de santé le laissent tranquille. Christophe Verstrepen Responsable de la rubrique tennis





Bree et Monaco pour la revalidation d’un genou meurtri (fracture de fatigue) pendant l’année 2021. Valence, Tenerife et enfin Huy pour relancer la machine, retrouver le rythme des échanges avec l’objectif de prouver en 2022 qu’il n’est pas fini comme certains pourraient le penser. David Goffin travaille d’arrache-pied avec son staff, mais aussi des aides extérieures, depuis plusieurs semaines pour se refaire une santé et un moral qui ont souffert depuis plusieurs mois. L’alerte trentenaire (31 ans)...