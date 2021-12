Rafael Nadal est positif au Covid-19

Sale période pour Rafael Nadal. Pas vraiment rassurant pour sa reprise à Abu Dhabi, le Majorquin est rentré en Espagne avec le Covid. "Je voulais annoncer que j'ai été testé positif au Covid lors d'un test PCR durant mon retour en Espagne", a écrit Nadal sur son compte Twitter.



"Tant au Koweït qu'à Abu Dhabi, nous avons passé des contrôles tous les deux jours et tous étaient négatifs, le dernier étant vendredi et les résultats datent de samedi. Je vis des moments désagréables mais j'espère que je m'améliorerai petit à petit. Je suis maintenant confiné à la maison et j'ai signalé le résultat à ceux qui ont été en contact avec moi. En conséquence de la situation, je dois avoir une flexibilité totale avec mon calendrier et j'analyserai mes options en fonction de mon évolution. Je vous tiendrai informé de toute décision concernant mes futurs tournois ! Merci à tous d'avance pour votre soutien et votre compréhension" a-t-il encore précisé.



Cette annonce intervient à moins d'un mois de l'Open d'Australie que le N.6 mondial a prévu de disputer.

Absent depuis cet été à cause d'une blessure au pied gauche -- il souffre du syndrome de Muller-Weiss, une maladie dégénérative provoquant une déformation de l'un des os situés dans la partie centrale du pied --, Nadal a manqué cette année Wimbledon et l'US Open.

L'ancien numéro un mondial a repris vendredi la compétition au tournoi d'exhibition d'Abou Dhabi, où il voulait avant tout évaluer sa condition physique. Il y a perdu face à Andy Murray et Denis Shapovalov.

Lors de ce tournoi, Rafael Nadal a été photographié sans masque avec l'ex-roi d'Espagne, Juan Carlos, âgé de 83 ans, qui y a fait une rare apparition publique alors qu'il est en exil aux Émirats arabes unis en raison de soupçons de malversations.