Dominic Thiem retarde sa rentrée et déclare forfait pour l'Open d'Australie

Thiem explique être retourné en Autriche après "de dures sessions d'entraînement effectuées à Dubaï" et un "léger retard" dans sa préparation. "Je me sens à nouveau bien, mon poignet est en bonne condition et je m'entraîne normalement à une très bonne intensité", a indiqué l'Autrichien.

Néanmoins, avec son staff, Thiem a décidé de changer son programme initial. "Je débuterai ma saison en Amérique du Sud, à l'Open de Cordoba en Argentine, fin janvier. Par conséquent, je ne disputerai pas l'Open d'Australie à Melbourne cette année." Thiem a été finaliste à Melbourne en 2020.

"Nous croyons que c'est la bonne décision pour un bon retour à la compétition", poursuit le 15e joueur mondial, qui restera en Autriche quelques jours de plus avant de commencer à s'entraîner en extérieur.