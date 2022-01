Nouveau rebondissement: Djokovic serait bloqué à l'aéroport de Melbourne

Le joueur aux vingt titres de Grand Chelem, qui fait l'objet d'une exemption médicale pour pouvoir participer à l'Open d'Australie, serait bloqué à l'aéroport de Melbourne en raison d'un problème de visa.

D'après RMC Sport, The Times et The Age, le document de voyage fourni par le sportif serbe ne serait pas valable.

Selon The Times, l'entourage de Djokovic n'aurait pas demandé le bon document pour les personnes ayant reçu des exemptions médicales pour le vaccin contre le Covid-19. Le nonuple vainqueur de l'Open d'Australie n'aurait donc pas le visa lui permettant de débarquer sur le sol australien.

À 13h30, le Serbe dont le statut vaccinal reste incertain était donc toujours bloqué à l'aéroport de Melbourne.

Le service fédéral des douanes a contacté le gouvernement de l'Etat de Victoria, dont Melbourne est la capitale, lorsqu'il a été constaté que l'équipe de Djokovic avait demandé "le mauvais type de visa", indique The Age. Jaala Pulford, ministre de l'Etat de Victoria, a déclaré mercredi après-midi dans un tweet que son Etat avait refusé de soutenir cette demande.

Selon The Age, malgré ce refus, Djokovic devrait probablement finir par être autorisé à descendre de son avion et à entrer à Melbourne, et ce problème de visa ne fera que retarder son arrivée.