"Merci Imodium": la dédicace particulière de Berrettini, vainqueur malgré des problèmes intestinaux (VIDEO)

Matteo Berrettini est LE grand gagnant du forfait de Djokovic. La tête de série n°7 du tournoi a désormais un tableau dégagé jusqu'en demi-finale, ce qui constituerait de loin le plus beau parcours de sa carrière à l'Open d'Australie puisqu'il n'a jamais passé le deuxième tour à Melbourne.



On ne sait pas si ce statut de gros outsider, né du forfait de Djokovic, lui a mis une pression démesurée mais il semblerait en tout cas que l'Italien a débuté son match face à Nakashima avec des maux de ventre. Après avoir perdu le premier set 4-6, il s'est toutefois repris et a enchainé pour s'imposer en quatre manches.



Au moment d'aller dédicacer la caméra, Berrettini a écrit "Imodium Grazie", pour remercier le médicament qui l'a visiblement sauvé de l'élimination.



Il dispose désormais de 48 heures pour récupérer avant de repartir au combat.