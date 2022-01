La nuit à Melbourne: un top 10 forfait, des favoris très pressés, Mertens au rendez-vous, Goffin entre en piste

Spécialiste Tennis et Hockey

David Goffin monte sur le court

Le Liégeois était programmé en 3e rotation sur le court n°13. Richard Gasquet a d’abord eu besoin de 3h18 pour venir à bout d’Ugo Humbert. Ensuite, les Kazakhes Diyas et Rybakina se sont livrés un duel très serré qui n’était pas encore fini à 7h. Rybakina a égalisé à un set partout. David Goffin est donc monté sur le court avec du retard, et a entamé son duel contre Daniel Evans à 7h45.

Les deux courts principaux n’ont pas tremblé cette nuit

Cette deuxième journée à Melbourne n’offrait aucun gros choc durant la nuit que ce soit dans la Rod Laver Arena ou la Margaret Court Arena. Muguruza, Swiatek, Medvedev, Rublev et Halep ont marché pour passer ce premier obstacle.

La John Cain Arena était plus animée

Il fallait rejoindre la John Cain Arena pour assister à de premières émotions. La Roumaine Cirstea a réalisé la performance de battre 6-2, 6-2 la Tchèque Kvitova, 20e tête de série. Toujours sur ce même court, la wild card Murray défie la 21e tête de série géorgienne Basilashvili avec un duel très animé et indécis.

La principale victime de la nuit : Ruud forfait

Casper Ruud s’est retiré du tournoi à cause d’une blessure à la cheville. Il a été remplacé par le lucky loser Roman Safiullin. Le Russe, qui avait été éblouissant lors de l’ATP Cup, avait chuté en qualif au 3e tour contre Broady. Pour Ruud, le coup est rude. A 23 ans, ce pensionnaire du Top 10 avait été critiqué en 2021. On lui reprochait d’être un membre du Top 10 illégitime car il n’a jamais brillé en Grand-Chelem. Le 8e joueur mondial devra encore patienter pour faire ses preuves.

La déception de la nuit : l’élimination de Leylah Fernandez par une wild card

Si on se réjouit pour la wild card Maddison Inglis qui n’en revenait pas au moment de remporter sa balle de match, on sera aussi déçu par le niveau de jeu produit par la Canadienne Leylah Fernandez. La finaliste de l’US Open nous rappelle que les lendemains d’un grand exploit ne sont pas simples à gérer. Elle a commis 30 fautes directes et 6 doubles fautes en 1h23 de jeu.

Mertens, déjà très agressive, pose les bases de son jeu

Elise Mertens s'est qualifiée pour le deuxième tour en battant la Russe Vera Zvonareva, 37 ans, 91e mondiale. La numéro 1 belge, 26 ans, 26e mondiale, s'est imposée 6-4; 7-5 et 1 heure 53 minutes de jeu face à la Moscovite, ancienne numéro 2 mondiale et finaliste à Wimbledon (2010) et à l'US Open (2011). La Limbourgeoise a pu compter sur son service avec 11 aces mais 5 doubles fautes. Elle a aussi signé 27 coups gagnants, mais 30 fautes directes. Elle a encore besoin de grandir dans ce tournoi. Au prochain tour, elle défiera à nouveau une trentenaire : la Roumaine Irina-Camelia Begu, 31 ans, 64e mondiale.

Choc des générations avec un récital du papy côté français

La France a connu son match crève-coeur entre Richard Gasquet, 35 ans, et Ugo Humbert, 23 ans. Gasquet s’est imposé 3-6, 7-6 (4), 7-6 (3), 6-3 alors qu’il n’était pas eu une préparation idéale. Il avait passé une semaine en isolement à son arrivée en Australie.

Stosur, l’increvable 20 ans plus tard

A 37 ans, Samantha Stosur, qui a été n°1 en 2006, dispute son 20e Australian Open. Elle avait débuté en 2002 et n’a raté que l’édition 2008. L’Australienne n’a jamais été en réussite chez elle. Elle n’a jamais passé le cap des huitièmes de finale. Au premier tour, elle a battu l’Américaine Anderson ce qui lui a valu quelques larmes. Le match opposait deux wilds cards.

Kontaveitt, un exploit qui devient XXL

Anett Kontaveit est en train de réaliser une solide performance. Elle n’est pas du genre à faire beaucoup parler d’elle. Pourtant, l’Estonienne est 7e mondiale. En battant Siniakova, elle vient de remporter 26 de ses 30 derniers matchs !

La phrase de la nuit est signée Justine Henin

«Je pense qu'à l'heure actuelle, Djokovic doit être épuisé et pas très bien dans ses baskets. Il va trouver l'énergie de se remettre au travail et d'aller chercher les records dont il rêve, car il est animé par cela. Pourra-t-il le faire de par la situation sanitaire ? Ce sera toute la question s'il reste sur ses positions, que tout le monde peut respecter. Ce sont ses convictions personnelles, mais l'étau se resserre. Va-t-il dès lors faire évoluer son approche et tout de même se faire vacciner ? Je pense qu'il va certainement réfléchir à la situation.»

Le chiffre de la nuit : 11

Menée 1-3 par Harriet Dart, Iga Swiatek a aligné 11 jeux pour s’imposer 6-3, 6-0.

Un potentiel deuxième tour explosif

Nick Kyrgios ne jouera pas avant 9h face au qualifié américain Broady. S’il emporte, il défiera au tour suivant… Daniil Medvedev.