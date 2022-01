Open d'Australie: Alison Van Uytvanck éliminée au deuxième à Melbourne, Zanevska "très déçue"

Alison Van Uytvanck a été éliminée au 2e tour de l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de l'année, mercredi à Melbourne. La numéro 2 belge, 27 ans, 55e mondiale, a été battue 2-6, 7-6 (7/5), 6-3 par la Chinoise Wang Qiang, 30 ans, ancienne numéro 12 mondial et aujourd'hui 110e à la WTA, déjà tombeuse en entrée de la jeune Américaine de 17 ans, Cory Gauff, 16e joueuse du monde lundi. La rencontre a duré 2 heures et 15 minutes. Van Uytvanck maitrisait le premier set, remporté 2-6, dans lequel elle n'a concédé que deux balles de break sur sa première mise en jeu.

Le deuxième set voyait les deux joueuses connaitre des difficultés au service: les cinq premiers jeux se terminaient sur un break, Wang prenant l'avantage 3-2. Van Uytvanck revenait ensuite à 4-4. Le jeu décisif tournait à l'avantage de la Chinoise 7/5.

Dans la manche décisive, Van Uytvanck perdait son service à 4-3. Wang pouvait servir pour le gain de la partie dans la foulée. Elle concluait la partie sur sa deuxième balle de match 6-3.

Wang affrontera l'Américaine Madison Keys (WTA 51), victorieuse 6-2, 7-5 de la Roumaine Jaqueline Cristian (WTA 69), au tour suivant.

C'était la deuxième fois, en huit participations, que Van Uytvanck atteignait le deuxième tour de l'Open d'Australie.

Zanevska: "J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je n'étais pas en état de courir"

Maryna Zanevska (WTA 80) était très déçue, mercredi, après avoir dû renoncer à monter sur le court pour affronter l'Espagnole Nuria Parrizas Diaz (WTA 63), au deuxième tour à l'Open d'Australie. Blessée au mollet gauche à la fin de son match remporté 7-6 (9/7), 7-6 (7/4) lundi de la Slovène, Kaja Juvan (WTA 89), la Belge d'origine ukrainienne, 28 ans, n'était malheureusement pas en état de jouer. "J'ai pris cette décision il y a dix minutes en fait, en raison de ma blessure", a-t-elle raconté en conférence de presse. "J'ai pu finir ce match (contre Juvan, ndlr) je pense parce que j'avais beaucoup d'adrénaline, d'émotion. Je ne sais d'ailleurs pas comment j'ai réussi à le terminer. Après, j'avais vraiment des difficultés à marcher. Je savais que ce serait difficile de jouer dans ces conditions, Chaque heure allait compter. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais malheureusement, c'était un petit peu court. Ce matin, j'étais pourtant plus optimiste, car j'avais effectué quelques mouvements pour tester et je m'étais dit, 'ça va, cela n'a pas l'air trop grave', mais ensuite, quand j'ai essayé de me mettre en condition de jouer, j'ai réalisé que ce ne serait pas possible. Je me suis échauffée, mais je n'étais pas en état de courir. C'est un peu triste, mais c'est comme ça."