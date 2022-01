La Limbourgeoise, 26e mondiale et tête de série N.19, s'est imposée en deux sets 6-2, 6-2 contre la Chinoise Shuai Zhang, 74e mondiale, en seulement une heure et douze minutes de jeu. Pour une place en quarts de finale, la N.1 belge affrontera l'Américaine Danielle Collins, 30e mondiale et tête de série N.27, qui a battu la Danoise Clara Tauson 4-6, 6-4, 7-5 samedi au 3e tour.

Il s'agira du troisième affrontement entre Mertens et Collins. La native de Louvain avait remporté le premier duel lors du premier tour de Wimbledon de 2018. Collins s'était elle imposée en huitièmes de finale du tournoi WTA de Chicago l'année dernière.

Le meilleur résultat de Mertens à Melbourne est une demi-finale en 2018 pour sa première participation. En 2020 et 2021, elle avait été éliminée deux fois au stade des huitièmes de finale.