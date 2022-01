Jannik Sinner pour la première fois en quarts à Melbourne

Jannik Sinner s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, lundi à Melbourne. L'Italien, 10e mondial et tête de série N.11, s'est imposé en 8e de finale en trois sets 7-6 (7/3), 6-3, 6-4 face à l'Australien Alex De Minaur, 42e mondial et tête de série N.3. Sinner, qui se retrouve en quarts pour la deuxième fois de sa carrière après Roland-Garros 2020, affrontera pour une place dans le dernier carré le vainqueur du duel entre le Grec Stefanos Tsitisipas (ATP 4/N.4) et l'Américain Taylor Fritz (ATP 22/N.20), qui joueront plus tard dans la journée sur la Rod Laver Arena dans l'affiche de la "night session"