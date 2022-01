Open d'Australie : la 115e mondiale Kanepi élimine Sabalenka, Tsitsipas passe en quarts

Tsitsipas passe en cinq sets en quarts de finale

Stefanos Tsitsipas a dû batailler 3 heures et 23 minutes pour rejoindre les quarts de finale de l'Open d'Australie, lundi à Melbourne. Sur la Rod Laver Arena, le Grec, 4e mondial et tête de série N.4 du premier Grand Chelem de la saison, est venu à bout de l'Américain Taylor Fritz, 22e mondial et tête de série N.20, en cinq sets 4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4. Tsitsipas se retrouve pour la 5e fois de sa carrière en quarts d'un Majeur, et la 3e fois en Australie, où il a été demi-finaliste en 2019 et 2021. Battu par Daniil Medvedev aux portes de la finale il y a un an, l'Athénien, finaliste de Roland-Garros l'année passée, sera opposé à Jannik Sinner en quarts de finale.

Présent en quarts pour la deuxième fois de sa carrière après Roland-Garros 2020, l'Italien, 10e mondial et tête de série N.11, s'est imposé en 8e de finale en trois sets 7-6 (7/3), 6-3, 6-4 face à l'Australien Alex De Minaur, 42e mondial et tête de série N.32.

L'Estonienne Kaia Kanepi, 115e mondiale, a signé la performance du jour à Melbourne en sortant la Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale et tête de série N.2, en 8e de finale de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Dans le dernier match disputé sur la Margaret Court Arena, Kanepi s'est imposée en trois sets 5-7, 6-2 et 7-6 (9/7) au bout de 2 heures et 18 minutes de jeu. En quarts de finale, Kanepi, 36 ans, affrontera la Polonaise Iga Swiatek, 9e mondiale et tête de série N.7. Swiatek a écarté de son côté la Roumaine Sorana Cirstea 38e mondiale, en trois sets 5-7, 6-3, 6-3 et 2h28 de jeu.

Iga Swiatek, lairéate de Roland-Garros en 2020, se retrouve pour la première fois en quarts de finale à Melbourne. Kaia Kanepi, qui a été 15e mondiale il y a dix ans, jouera aussi son premier quart en Australie, où elle n'avait jamais été plus loin que le 3e tour lors de ces douze participations précédentes. Elle a connu ses meilleurs résultats en Grand Chelem en atteignant les quarts de finale à Roland-Garros en 2008 et 2012 et. Wimbledon en 2010 et 2013.

Aryna Sabalenka, l'ancienne partenaire de double d'Elise Mertens avec laquelle elle s'était imposée à Melbourne l'an dernier, restait sur deux demi-finales en Grand Chelem, à Wimbledon et à l'US Open. L'année dernière, elle avait été éliminée par Serena Williams en 8e de finale, son meilleur résultat en simple down under.

Jannik Sinner s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, lundi à Melbourne. L'Italien, 10e mondial et tête de série N.11, s'est imposé en 8e de finale en trois sets 7-6 (7/3), 6-3, 6-4 face à l'Australien Alex De Minaur, 42e mondial et tête de série N.3. Sinner, qui se retrouve en quarts pour la deuxième fois de sa carrière après Roland-Garros 2020, affrontera pour une place dans le dernier carré le vainqueur du duel entre le Grec Stefanos Tsitisipas (ATP 4/N.4) et l'Américain Taylor Fritz (ATP 22/N.20), qui joueront plus tard dans la journée sur la Rod Laver Arena dans l'affiche de la "night session"