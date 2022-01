Le tennisman paralympique Joachim Gérard (ITF-5) ne s'est pas qualifié en double non plus à Melbourne lundi, après avoir été éliminé en simple la veille. En duo avec le Français Stéphane Houdet, le Bruxellois de 33 ans a été battu 6-3, 6-2 par l'Argentin Gustavo Fernandez et le Japonais Shingo Kunieda.

C'est ce dernier, numéro un mondial et champion olympique, qui avait déjà éliminé le joueur paralympique belge dimanche.