Nadal écarte Berrettini et se qualifie pour la finale de l'Open d'Australie

Rafael Nadal s'est qualifié pour la finale de l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de la saison, pour la sixième fois de sa carrière vendredi à Melbourne. L'Espagnol, tête de série N.6 et 5e joueur du monde, a battu en demi-finale l'Italien Matteo Berrettini, 7e mondial et tête de série N.7, en quatre sets: 6-3, 6-2, 3-6 et 6-3 en près de trois heures de jeu (2h55).

Pour sa 29e finale dans un tournoi du Grand Chelem, Rafael Nadal, en quête d'un 21e titre (un record), jouera dimanche soit contre le Grec Stefanos Tsitsipas (N.4), 4e joueur du monde, soit contre le Russe Daniil Medvedev (N.2), numéro 2 mondial, qui s'affrontent dans l'autre demi-finale.

Vainqueur de l'Open d'Australie en 2009, le Majorquin, 35 ans, avait été éliminé en quarts de finale des deux dernières éditions de l'Open d'Australie, respectivement par Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas. Il pourrait profiter des absences de Roger Federer et Novak Djokovic pour décrocher un 21e sacre majeur et ainsi dépasser le Suisse et le Serbe. Nadal reste sur quatre finales perdues aux antipodes (2012, 2014, 2017, 2019).

Nadal, qui sort d'une période très compliquée avec une blessure et une opération au pied, positif au covid en fin d'année dernière, pourrait devenir aussi l'un des rares à remporter deux fois chacun des quatre tournois du Grand Chelem.

C'était aussi vendredi sa 500e victoire sur surface dure. Il n'avait plus joué depuis le mois d'août dernier et une élimination en 8es de finale au tournoi de Washington.

Le Romain de 25 ans jouait lui sa première demi-finale donw under. En 2021, il avait dû renoncer avant son huitième de finale à Melbourne Park en raison d'une blessure aux abdominaux. Depuis lors, il a atteint les quarts à Roland-Garros et à l'US Open et a surtout été battu à Wimbledon pour sa première finale en Grand Chelem.