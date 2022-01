Federer et Djokovic félicitent Nadal: "Je suis fier de partager cette époque avec toi"

21. Rafael Nadal a réussi l'exploit de remporter 21 tournois du Grand Chelem. Encore incertain de prendre part au tournoi il y a quelques semaines, le Majorquin n'était même pas sûr de pouvoir continuer sa carrière pour un problème au pied. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a épaté tout le monde.

S'il a réussi l'exploit de remonter un handicap de deux sets à rien face au favori du tournoi Daniil Medvedev, l'Espagnol entre encore un peu plus dans la légende pour deux raisons. La première ? Après Novak Djokovic, il est le seul joueur de l'ère Open à avoir remporté au moins deux fois chaque tournoi majeur (deux fois l'Australian Open, treize Roland-Garros, Wimbledon à deux reprises et quatre fois l'US Open).

Mieux encore, il dépasse ses deux principaux rivaux dans le titre de "GOAT" (NdlR : le meilleur joueur de tous les temps). Novak Djokovic et Roger Federer, restant bloqués à 20 titres en Grand Chelem. Les deux champions ont d'ailleurs tenu à féliciter le Taureau de Manacor.

"Il y a quelques mois, nous blaguions parce que nous étions en béquilles"

Rivaux, mais surtout amis, Roger Federer a salué la prestation XXL de Nadal sur Instagram. "Quel match. Pour mon ami et grand rival, Rafael Nadal, mes sincères félicitations d'être devenu le premier homme à remporter 21 titres majeurs".

Le Suisse, ironique, rappelle à quel point l'Espagnol de 35 ans revient de loin. "Il y a quelques mois, nous blaguions parce que nous étions en béquilles, c'est épatant."

Cette victoire inattendue doit rappeler des souvenirs à Rodgeur. Après six mois d'inactivité, il était revenu en 2017 pour remporter son 18e majeur en Australie et en cinq sets face à... Nadal."Il ne faut jamais sous-estimer un grand champion. Ton éthique de travail, ton engagement et ton esprit combattif sont une grande inspiration pour moi et pour tant d'autres personnes. Je suis fier de partager cette époque avec toi et c'est un honneur de jouer le rôle de celui qui te pousse à devenir plus fort. Chose que tu as faite avec moi ces 18 dernières années. Je suis sûr que d'autres succès t'attendent mais il est surtout temps de profiter de celui-ci".

©INSTAGRAM





"Enhorabuena"

Novak Djokovic, absent du tournoi après s'être fait expulser du pays pour faute de vaccin, a également salué son rival. "Félicitations à Rafael Nadal pour son 21e Grand Chelem. Ton incroyable combativité a une nouvelle fois porté ses fruits. Enhorabuena (NdlR: "félicitations" en espagnol)".

Le Serbe a également souligné la prestation du malheureux vaincu. "Medvedev a tout donné et a joué avec la passion et la détermination que l'on attend de lui".

On a beau avoir sa petite préférence pour l'un ou l'autre, mais une chose est sûre, ces trois extraterrestres n'en finissent pas de marquer l'histoire du tennis, et du sport.