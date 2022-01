Open d'Australie: Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova remportent le tournoi de double

La paire tchèque, tête de série N.1, a battu en finale le duo composé de la Kazakhe Anna Danilina (WTA 53 en double) et de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 150 en double) 6-7 (3/7), 6-4, 6-4. La rencontre a duré 2 heures et 42 minutes. Krejcikova, 26 ans, et Siniakova, 25 ans, ont remporté ensemble l'an passé Roland-Garros, les Jeux Olympiques de Tokyo et les WTA Finals de Guadalajara. En 2018, elles avaient gagné une première fois Roland-Garros et s'étaient adjugées Wimbledon. Il s'agit de leur 11e victoire ensemble. Krejcikova compte désormais 12 titres en double sur le circuit principal et Siniakova 16. Krejcikova est également 4e mondiale en simple et a remporté Roland-Garros l'an passé, réalisant le doublé. Cette année, à Melbourne, elle a été éliminée en quarts de finale Madison Keys.

L'an passé, les deux joueuses tchèques avaient été battues en finale du double par Elise Mertens et la Biélorusse Aryna Sabalenka. Elles ont retrouvé Mertens, cette fois associée à Veronika Kudermetova, sur leur route cette année, en demi-finales, l'emportant 6-2, 6-3.