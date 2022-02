Nouvelle déconvenue pour David Goffin à Rotterdam

Le Liégeois, 31 ans, 47e au classement ATP, a été malmené dans le premier set, s'inclinant 6 à 0 en 29 minutes de jeu à peine.

Mené 1-0 dans le 2e set, David Goffin parviendra tout de même à égaliser (1-1) puis à prendre le service de son adversaire pour la première fois sur sa septième balle de break (1-2). Le numéro 1 belge, commettant 29 erreurs directes sur la rencontre, ne pouvait cependant confirmer dans la foulée et De Minaur en remettait une couche pour mener 5 à 3 et servir pour le match: 6-0, 6-3 en 1 heure et 13 minutes de jeu.

David Goffin était de retour à la compétition la semaine dernière à Montpellier après son élimination au premier tour de l'Open d'Australie. Il y a été éliminé au deuxième tour par le Français Adrian Mannarino (ATP 58) 6-4, 6-2.

David Goffin est le seul Belge engagé en simple à Rotterdam où le Grec Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, est tête de série N.1. Sander Gillé et Joran Vliegen, associés, disputeront le double.