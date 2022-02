Elise Mertens a gagné quatre places au classement mondial des joueuses de tennis, publié lundi par la WTA, et se retrouve désormais en 22e position.

Elise Mertens gagne 4 places et se rapproche du top-20 WTA

Mertens reste sur une élimination en quarts de finale à Saint-Pétersbourg. La Louvaniste occupe toujours la quatrième position au classement du double, dominé, dans cet ordre, par les Tchèques Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova.

Le classement du simple reste emmené par l'Australienne Ashleigh Barty, devant la Bélarusse Aryna Sabalenka et la Tchèque Brabora Krejcikova. L'Estonienne Anett Kontaveit, lauréate du tournoi de Saint-Pétersbourg, passe du neuvième au sixième rang.

Les autres Belges connaissent des fortunes diverses au classement. Alison Van Uytvanck (55e) et Maryna Zanevska (69e) reculent respectivement de trois et un rang, alors Greet Minnen (91e, +5), Ysaline Bonaventure (210e, +12) et Kirsten Flipkens (324e, +3) enregistrent une progression.