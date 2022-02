ATP Acapulco: après son énorme craquage sur l'arbitre de chaise, Zverev est exclu du tournoi (VIDEO)

S'il a bien passé le premier tour du tournoi simple d'Acapulco, Alexander Zverev a été éliminé en double cette nuit, avec son équipier brésilien Marcelo Melo. Une défaite face au duo Glasspool-Heliovaara dans le super tie break (6-2, 4-6, 10-6) qui semble être restée en travers de la gorge du joueur allemand.



Pour preuve, son attitude au moment de quitter le court et de saluer l'arbitre. Au lieu de lui serrer la main, Zverev lui a hurlé dessus, à coups de noms d'oiseau, tout en fracassant sa raquette sur sa chaise, à hauteur des jambes de l'arbitre.



Cette attitude déplorable va coûter très cher au joueur. Un comportement inacceptable pour l'ATP et les organisateurs du tournoi qui viennent d'annoncer l'exclusion du 3e mondial et 2e tête de série.