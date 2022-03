Ashleigh Barty déclare forfait pour Indian Wells et Miami

Dans un communiqué, Barty a précisé qu'elle était "triste" de se retirer des deux tournois mais que son corps a besoin de repos après sa victoire à l'Open d'Australie fin janvier.

"Malheureusement, mon corps n'a pas récupéré comme je l'espérais et je n'ai pas pu me préparer correctement pour Indian Wells et Miami", a confié l'Australienne. "Je ne pense pas être au niveau nécessaire pour gagner ces tournois et j'ai décidé de me retirer. Je suis triste car j'adore ces tournois mais je dois me concentrer sur ma récupération."

Barty a ajouté qu'elle espérait être prête pour les qualifications de la phase finale de la Billie Jean King Cup contre la Slovaquie le 15 avril. "Mon objectif est de représenter mon pays. Après avoir manqué la Billie Jean King Cup l'année dernière, j'ai hâte de porter de nouveau les couleurs vert et or."