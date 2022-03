Accueil Sports Tennis La Belgique favorite face à la Finlande en Coupe Davis: "L’envie de réaliser un fantastique week-end est présente" Sur papier la Belgique sera favorite, sur la forme du moment, la Finlande passe devant. ©BELGA Christophe Verstrepen Responsable de la rubrique tennis





David Goffin (ATP 68) mieux classé et plus expérimenté qu’Emil Ruusuvuori (ATP 71), Zizou Bergs (ATP 163) mieux classé qu’Otto Virtanen (ATP 405) et enfin le duo...