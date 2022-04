Accueil Sports Tennis David Goffin se rassure à Marrakech: "C’est une belle semaine et j’en veux encore plus" David Goffin a remporté un troisième match au Maroc où il affrontera Federico Coria pour une place en finale. ©AFP Christophe Verstrepen Responsable de la rubrique tennis





Plus de regard de chien battu, plus de mine déconfite après deux points perdus et un langage corporel qui ne laisse plus penser à l’adversaire qu’au moindre jeu remporté David Goffin s’écroulera. Le Liégeois, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a parfaitement entamé sa saison sur terre battue du côté de Marrakech (ATP 250). Après avoir dominé Dzumhur et Andujar, le numéro...