L'équipe belge de Billie Jean King Cup fait don de ses gains en qualifs pour l'Ukraine

Si la Belgique n'a pas joué en raison de la disqualification de la Bélarus, son adversaire en qualifications (au même titre que la Russie) en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le prize-money - 56.666 dollars - sera reversé à 'Tennis Plays for Peace', l'initiative de l'ITF, la WTA et l'ATP pour venir en aide à l'Ukraine sur le terrain et à la fédération ukrainienne de tennis.

"Les joueuses et le staff de l'équipe belge ont été fortement touchés par l'invasion en Ukraine et la crise humanitaire", souligne le communiqué de l'équipe belge qui se montre aussi solidaire bien sûr de Maryna Zanevska, joueuse d'origine ukrainienne naturalisée belge en septembre 2016.

La phase finale de la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) se déroulera du 8 au 13 novembre.