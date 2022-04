Djokovic battu par Rublev en finale du tournoi de Belgrade

Le numéro un mondial Novak Djokovic s'est incliné dimanche en finale du tournoi sur terre battue de Belgrade face au Russe Andrey Rublev (N.8) 6-2, 6-7 (4/6), 6-0.

À la recherche de sa meilleure forme après sa défaite d'entrée à Monte Carlo contre l'Espagnol Alejandro Davidovich, le Serbe a été trahi par sa condition physique au dernier set.

"Nole", qui n'en était qu'à son troisième tournoi de la saison, se mesurait pour la première fois à un joueur du top 10. Il a pu constater le travail qui lui reste à faire pour revenir au niveau.

Comme lors de ses trois rencontres précédentes sur ses terre à Belgrade, face à ses compatriotes Lazlo Djere (N.50) et Miomir Kecmanovic (N.38) puis face au Russe Karen Khachanov (N.26), Djokovic a mal entamé la partie, cédant à deux reprises son service et laissant filer le premier set après un plus de trente minutes de jeu.

Porté par plus de 8.000 supporteurs, il a recollé au score à l'issue d'une deuxième manche marathon de plus d'une heure.

Mais ayant puisé dans ses dernières réserves pour remporter le jeu décisif après avoir gâché six balles de set à 5-4 et 6-5, il ne lui restait plus d'énergie pour la dernière manche.

En atteignant la finale du tournoi dans sa ville natale, il a redonné un peu de couleurs à son bilan 2022 (désormais cinq victoires pour trois défaites), mais il lui reste beaucoup à faire en vue de Roland-Garros (22 mai - 5 juin).