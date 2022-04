Coupe Davis: la Belgique avec la France, l’Allemagne et l’Australie

Les hommes de Johan Van Herck se rendront en septembre à HambourgCe mardi à Malaga s'est déroulé le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe Davis qui se déroulera du 14 au 18 septembre dans quatre villes différents : Bologne, Glasgow , Hambourg et Valence. Les seize nations engagées ont été réparties dans quatre groupes de quatre pays dont les deux premiers se qualifieront pour la phase finale à élimination directe qui se jouera à Malaga du 21 au 27 novembre. Présente dans le pot 3 avec la Serbie, le Kazakhstan et l'Argentine, la Belgique qui s'est qualifiée grâce à sa victoire en Finlande, a été versée dans le Groupe C avec la France, l'Allemagne et l'Australie. Un tirage difficile pour nos couleurs.



Le groupe A qui évoluera à Bologne comprend lui la Croatie, l'Italie, l'Argentine et la Suède. Le groupe B qui se jouera à Valence accueillera l'Espagne, le Canada, la Serbie et la Corée du Sud. Le groupe D qui se rendra à Glasgow comprendra Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Kazakhstan et les Pays-Bas. Ensuite, en novembre à Malaga, le vainqueur du groupe A rencontrera le deuxième du groupe D, le vainqueur du groupe B évoluera contre le deuxième groupe A, le vainqueur du groupe C défiera le deuxième du groupe B et enfin le vainqueur du groupe D se frottera au deuxième du groupe C.