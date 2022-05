ATP Madrid: Rafael Nadal réussit sa rentrée sur terre battue

L'Espagnol, 4e joueur mondial et tête de série N.3, s'est joué du Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 32) 6-1, 7-6 (7/4), mercredi, au deuxième tour du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Madrid, doté de 6.744.165 euros. La rencontre a duré 1 heure et 56 minutes. Nadal disputait son premier match depuis le 20 mars et une finale perdue à Indian Wells, manquant le début de la saison sur ocre en raison d'une fracture de stress aux côtes.

Son retour sur sa surface préférée inspirait l'Espagnol, qui expédiait le premier set 6-1 en 46 minutes. Alors que le deuxième set venait de débuter, la pluie s'invitait dans la capitale espagnole provoquant une interruption de la partie, le temps de déployer le toit du court Manolo Santana.

Le deuxième set s'avérait plus difficile pour le "taureau de Manacor", qui perdait deux fois son service, à chaque fois après avoir fait le break, et devait attendre le jeu décisif pour s'imposer 7-6 (7/4).

En huitièmes de finale, Nadal affrontera David Goffin (ATP 60). Le N.1 belge a vaincu le Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 31)

Plus tôt dans la journée, l'Allemand Alexander Zverev, 3e mondial et tête de série N.2, s'était sorti du piège représenté par le Croate Marin Cilic (ATP 24). Le tenant du titre s'est imposé 4-6, 6-4, 6-4. Il affrontera l'Américain Sebastian Korda (ATP 30) ou l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 63) en huitième de finale.

Le deuxième tour a été fatal au Norvégien Casper Ruud (ATP 7/N/5), battu 7-6 (9/7), 2-6, 6-4 par le Serbe Dusan Lajovic (ATP 77).