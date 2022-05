Nadal battu par Alcaraz en quarts de finale de son tournoi de reprise à Madrid

Rafael Nadal s'est incliné 6-2, 1-6, 6-3 face à l'étoile montante Carlos Alcaraz, qui s'est tordu la cheville en plein match, vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, tournoi de reprise de l'ancien N.1 mondial un mois et demi après une fracture de fatigue à une côte.

La veille, pour son deuxième match sur ocre en 2022 et à une quinzaine de jours de Roland-Garros (22 mai-5 juin), l'Espagnol avait bataillé pendant plus de trois heures et écarté quatre balles de match pour venir à bout de David Goffin. Alcaraz, entré dans le top 10 avant ses 19 ans, qu'il a fêtés jeudi, va défier le N.1 mondial Novak Djokovic pour la première fois samedi en demi-finale.