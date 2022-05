Carlos Alcaraz sait ce qu'il veut pour la suite de la saison: "Quand j’étais petit, je me voyais gagner Roland-Garros"

ATP Madrid: Zverev rejoint Alcaraz en finale

Le N.3 mondial et tenant du trophée Alexander Zverev a rejoint le jeune prodige Carlos Alcaraz (9e) en finale du Masters 1000 de Madrid en battant le N.5 mondial Stefanos Tsitsipas 6-4, 3-6, 6-2 samedi soir. Zverev et Tsitsipas ont bouclé leur match à plus d'une heure du matin.