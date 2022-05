Roland-Garros: soupçon de match truqué dans les qualifications

Nos confrères de L'Equipe révèlent ce jeudi que le match du premier tour des qualifications de Roland-Garros entre l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles (133e à l'ATP) et Dudi Sela (456e, ex-29e mondial) conclu sur le score assez sec de 6-3; 6-0 fait l'objet de "vérifications" de la part des autorités après que des mises anormalement élevées ont été enregistrées par certains bookmakers, notamment sur le deuxième set.



"Les alertes sur les matches en elles-mêmes ne sont pas une preuve de trucage" a rappelé l'ITIA (International Tennis Integrity Agency, l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis). "Quand une analyse plus approfondie révèle une manoeuvre frauduleuse, l'ITIA mène une enquête complète et confidentielle."