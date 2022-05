WTA Strasbourg: Angélique Kerber décroche un 14e titre après un marathon face à Kaja Juvan

Deuxième tête de série et 22e mondiale, la triple lauréate en grand chelem âgée de 34 ans a battu, à l'issue de trois sets décidés au tie-break, la jeune Slovène de 21 ans Kaja Juvan (WTA 81). Le duel fantastique a duré pas moins de 3h16 et a tourné à l'avantage de l'ancienne N.1 mondiale : 7-6 (7/5), 6-7 (0/7) et 7-6 (7/5). Kerber ajoute un 14e titre à son palmarès qui comprend notamment l'Open d'Australie 2016, l'US Open 2016 et Wimbledon 2018, à l'issue de sa 31e finale WTA (elle fut aussi finaliste olympique en 2016). Son précédent titre remontait à l'an dernier à Bad Homburg.

Juvan, entraînée par Philippe Dehaes, jouait à 21 ans sa toute première finale WTA grâce à ses succès en quarts face à Elise Mertens et en demies contre la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 8/N.1).