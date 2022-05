Roland-Garros: Maryna Zanevska éliminée au 1er tour par la Chinoise Qinwen Zheng

La N.3 belge s'est inclinée devant la Chinoise de 19 ans Qinwen Zheng (WTA 74) en deux manches et 1h11 de jeu : 6-3 et 6-1. Zheng, qui disputait à 19 ans son premier match dans un tableau final du tournoi du grand chelem, a pris régulièrement l'initiative derrière son bon service et ses frappes longues et puissantes. Zanevska variait ses effets signait quelques beaux points mais ne parvenait pas à trouver la solution (une seule balle de break dans toute la rencontre) face à la vitesse de son adversaire qui parvenait régulièrement à la déborder. Le premier set bascula à 2-3 quand la Chinoise réussit le break (2-4) et concluait en 46 minutes la manche (3-6). Qinwen Zheng était maîtresse du terrain et les jeux défilèrent dans un second set à sens unique qui se boucla en 25 minutes.

Au 2e tour de ces Internationaux de France, Zheng sera opposée à l'ancienne N.1 mondiale, la Roumaine Simona Halep (WTA 19/N.19), qui a remporté le tournoi en 2018, ou à la lucky loser l'Allemande Nastaja Schunk (WTA 165).

Native d'Odessa, il y a 28 ans, Zanevska, qui a pris la nationalité belge en 2016, dispute son troisième Roland-Garros après deux éliminations au premier tour en 2014 et 2016. Cette année elle a atteint le 2e tour à l'Open d'Australie son meilleur résultat à ce jour en grand chelem.

Maryna Zanevska joue aussi le double à Paris. Elle est associée à la Bruxelloise Kimberley Zimmermann. Nos deux compatriotes débuteront leur tournoi face à la paire composée de la Polonaise Katarzyna Kawa et de la Slovaque Tereza Mihalikova.