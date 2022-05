Les Belges à Roland-Garros: Greet Minnen sortie par Ekaterina Alexandrova au premier tour

Greet Minnen sortie par Ekaterina Alexandrova au premier tour

Greet Minnen a été éliminée au premier tour du simple dames de Roland-Garros, mardi à Paris. La Campinoise, 83e mondiale, a été dominée 7-5, 6-3 en 1 heure et 25 minutes par la Russe Ekaterina Alexandrova, 31e mondiale et 30e tête de série de la deuxième levée du Grand Chelem, mardi sur la terre battue du Court 5. Prévue lundi, cette rencontre avait été reportée à mardi à cause de la pluie. Pluie qui a encore interrompu le match mardi au milieu du premier set, avant que les deux joueuses ne remontent sur le court.

Lundi, Ysaline Bonaventure (WTA 168), issue des qualifications, et Maryna Zanevska (WTA 62) avaient aussi été éliminées inclinées au premier tour.

Greet Minnen, 24 ans, dispute Roland-Garros pour la troisième fois. Elle n'est jamais parvenue à se hisser au deuxième tour à la Porte d'Auteuil. Son meilleur résultat en Grand Chelem est un troisième tour atteint l'an dernier à l'US Open.