Roland-Garros: Gasquet et Medvedev passent le 1er tour sans encombre, Paire s'incline

Gasquet, pas perturbé par les interruptions, valide son billet pour le 2e tour

Richard Gasquet, dont le match avait été interrompu lundi soir en raison de la pluie, a poursuivi mardi sur son bel élan de la veille face au Sud-Africain Lloyd Harris (39e) pour se qualifier facilement pour le deuxième tour, 6-1, 6-3, 6-4.

Lundi soir, la partie entre les deux hommes, déjà perturbée à plusieurs reprises par les intempéries, avait été finalement été suspendue jusqu'au lendemain, alors que le Français de 35 ans menait 6-1, 5-2.

Mardi, le Biterrois, demi-finaliste la semaine dernière à Genève après avoir notamment battu le N.2 mondial Daniil Medevedev, a poursuivi solidement sur sa lancée, remportant rapidement les deux points qui lui manquaient pour s'adjuger le deuxième set avant de faire le break d'entrée dans le troisième. Il a ensuite géré tranquillement son avance pour remporter le match après moins de 45 minutes passées sur le court aujourd'hui, pour une partie qui aura duré en tout moins de deux heures.

"C'était important de remporter ce deuxième set, ça me donne confiance pour la suite", a souligné juste après sa victoire le Français, 70e mondial, qui participe à son 19e Roland-Garros. "J'essaie de jouer le plus possible. C'est fabuleux de pouvoir tenir encore. J'espère pouvoir continuer à le faire pour aller plus loin dans le tournoi", a-t-il conclu.

Mercredi, Gasquet rencontrera au deuxième tour l'Américain Sebastian Korda (30e), victorieux face à John Millman (91e), 6-1, 7-5, 7-6 (8/6).

Benoît Paire s'incline

Autre Français sur le court ce mardi, Benoît Paire a déjà quitté le tournoi. Il s'est incliné en quatre sets 6-3, 7-5, 1-6, 7-5 au terme d'une rencontre de 2h34 face au Biélorusse Ilya Ivashka.

Medvedev passe sans encombre et se rassure

Le N.2 mondial Daniil Medvedev a réussi son entrée mardi à Roland-Garros une semaine après son retour de blessure, en surclassant l'Argentin Facundo Bagnis, 103e joueur mondial, 6-2, 6-2, 6-2. Si sa défaite sèche à Genève face à Richard Gasquet avait inquiété sur la condition du Russe, opéré d'une hernie, son match plus que maîtrisé --en témoignent ses 35 coups gagnants-- a rassuré mardi. Ce n'est que la deuxième fois que l'éphémère N.1 mondial (trois semaines), passe le premier tour de Roland-Garros comme il en a lui-même plaisanté sur le court.

"J'adore Roland, enfin surtout depuis l'année dernière (quand il avait atteint les quarts de finale, ndlr)," a ironisé dans son français impeccable le Russe, qui n'a jamais gagné un tournoi sur terre battue. "Avant je ne sais pas si je n'aimais pas mais je ne restais pas longtemps, a ajouté Medvedev. Souvent le dimanche, c'était déjà fini. Là au moins, le premier tour était mardi et je suis content d'avoir gagné."

Moins à l'aise sur la terre battue parisienne où il s'est incliné quatre fois au premier tour en six participations, Medvedev est en plus resté deux mois hors des courts en raison d'une opération chirurgicale pour soigner une "légère hernie". "Ca va très bien, a-t-il rassuré. Quand j'ai fait l'intervention, je ne pensais pas jouer sur terre battue." "J'ai même pu jouer la semaine dernière, un match difficile (perdu 6-2, 7-6 face à Gasquet, ndlr) mais je suis content d'avoir pu jouer un match sur terre avant Roland."

Le fantasque Russe espère même "aller encore plus loin" que les quarts de l'an passé.