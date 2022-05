Roland-Garros : Goffin est prêt à affronter Tiafoe dans un "match abordable, c'est sûr, mais difficile"

"C'est un match abordable, c'est sûr, mais difficile", a estimé David Goffin. "Tiafoe a toujours bien joué sur terre battue. Il a un coup droit assez lourd, il sait glisser, n'est pas du tout gêné dans ses déplacements. Il peut bien servir, il a un bon kick, et rentrer dans le terrain avec son revers, qu'il sait prendre tôt. Il a tout pour bien jouer. Après, c'est clair, ce n'est pas instinctif chez lui comme surface, mais quand il joue bien, un tournoi comme Estoril, il aurait pu le gagner ! Il a atteint la finale. Cela ne m'a pas surpris du tout".

David Goffin, lui aussi, peut bien jouer sur terre battue. C'est d'ailleurs lors du passage sur cette surface, début avril, que le numéro 1 belge a repris des couleurs en remportant le tournoi ATP 250 de Marrakech après un début d'année très compliqué.

"D'abord, il y a eu la confiance physiquement après que les examens ont montré qu'il s'agissait simplement d'une petite alerte au genou en Australie, a ajouté Goffin. "Après quelques bons matches à Doha, en Coupe Davis et à Indian Wells, où j'aurais dû conclure facilement en deux sets contre Thompson, j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux. Simplement, c'est le manque de matches qui faisait que je perdais. Et dès le début de la saison sur terre battue, j'ai remporté deux ou trois matches, et c'était parti".