Roland-Garros: Djokovic rejoint les 8es de finale à Paris pour la 16e fois, Nadal défait son opposant en trois sets

Interrogé sur le court juste après sa victoire sur le fait de savoir s'il avait joué "le match parfait", Djokovic a reconnu s'en être bien sorti, même s'il y a toujours moyen de faire mieux. "Je suis toujours très motivé quand je rentre sur le court, avec l'envie de produire à chaque fois mon meilleur niveau. Ce n'est pas toujours possible de le faire, mais aujourd'hui c'était très bien", a-t-il déclaré en français.

Après les moins de deux heures passées au 1er tour face à gaucher japonais Yoshihito Nishioka (99e), et les 2h16 pour sortir le 38e mondial Alex Molcan, nouveau protégé de son entraîneur historique Marian Vajda, Djokovic devrait en tout cas arriver frais pour affronter au prochain tour Diego Schwartzman.

L'Argentin, 16e mondial, qui s'est montré particulièrement solide vendredi pour vaincre le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 21), devrait constituer le premier test sérieux pour le Serbe.

Si leurs six précédentes confrontations ont toujours tourné à l'avantage de "Nole", Schwartzman a déjà montré qu'il pouvait être redoutable sur la terre battue, lui qui a atteint les demi-finales à Roland-Garros en 2020 et avait battu le roi de l'ocre Rafael Nadal la même année à Rome.

Le Serbe espère décrocher Porte d'Auteuil son 21e trophée en Grand Chelem, qui lui permettrait d'égaler le record détenu par Nadal depuis son sacre à l'Open d'Australie en janvier.

Rafa en 3 sets

Rafael Nadal (ATP 5) s'est qualifié vendredi pour le quatrième tour (8e finales) de Roland Garros, le deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année. L'Espagnol, cinquième tête de série, a battu le Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 29) en trois sets : 6-3, 6-2 et 6-4. Le match a duré 2 heures et 13 minutes. Nadal, qui n'a pas encore perdu un seul set à Paris, affrontera le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 9) au quatrième tour. Auger-Aliassime, le neuvième joueur du classement, a battu le Serbe Filip Krajinovic (ATP 55) en trois sets et plus de trois heures : 7-6 (7/3), 7-6 (7/2) et 7-5.

Nadal, 35 ans, est en quête de sa quatorzième victoire en finale à Paris. L'année dernière, il a perdu en demi-finale contre le futur vainqueur Novak Djokovic. L'Espagnol, qui lutte contre une blessure chronique au pied, est le détenteur du record du Grand Chelem chez les hommes avec 21 victoires en finale.