Novak Djokovic se qualifie pour les quarts de finale en attendant Rafael Nadal

Le N.1 mondial Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros dimanche sur la terre battue du court Suzanne-Lenglen à Paris. Djokovic, tenant du titre à la Porte d'Auteuil, s'est imposé en trois sets 6-1, 6-3, 6-3 en huitièmes de finale contre l'Argentin Diego Schwartzman, 16e mondial et tête de série N.15. La rencontre a duré 2 heures et 17 minutes.

En quarts de finale, le Serbe pourrait affronter un certain Rafael Nadal, N.5 mondial et tête de série N.5. L'Espagnol, treize fois vainqueur à Paris, affronte le Canadien Felix Auger-Aliassime, N.9 mondial et tête de série N.9, en huitièmes de finale.