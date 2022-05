Associés, Sander Gillé et Joran Vliegen n'ont pas pu se qualifier pour les quarts de finale du double aux Internationaux de France à Roland-Garros, dimanche sur la terre battue parisienne.

Roland-Garros: Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés en 8es de finale du double à Paris

La paire belge de Coupe Davis a en effet été battue en 8es de finale par le Brésilien Rafael Matos (ATP 52 en double), 26 ans, et l'Espagnol David Vega Hernandez (ATP 57 en double), 27 ans, au bout d'un match très serré: 6-4, 3-6 et 7-6 (10/6). La partie a duré deux heures et 20 minutes.

Joran Vliegen a demandé un temps mort médical dans le deuxième set pour une douleur à la cuisse droite.

Sander Gillé (ATP 46 en double), 31 ans, et Joran Vliegen (ATP 50 en double), 28 ans, avaient réussi l'exploit de sortir mercredi les Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 8 en double) et Nicolas Mahut (ATP 8 en double), têtes de série N.3, vainqueurs en 2021 et en 2018 à la Porte d'Auteuil.

Sander Gillé et Joran Vliegen participaient pour la troisième fois ensemble à Roland-Garros. Éliminés d'emblée en 2020, ils avaient atteint le 3e tour également en 2021, éliminé en 8es de finale par les Espagnols Pablo Andujar et Pedro Martinez.