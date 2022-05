Roland-Garros : Elise Mertens également éliminée en double

La paire belgo-russe, tête de série N.2, s'est inclinée en trois sets 4-6, 6-2 et 3-6 en 2 heures et 23 minutes face au tandem chinois Yifan Yu (WTA 34 en double) et Zhaoxuan Yang (WTA 28) qui est classé 13e tête de série. Le premier set s'est joué à 4-5 sur le jeu de service de Kudermetova. La Russe, qui venait de se qualifier quelques minutes plus tôt pour les quarts de finale du simple au détriment de l'Américaine Madison Keys, perdit sa mise en jeu et le set 4-6 après 51 minutes.

La paire demi-finaliste du dernier Open d'Australie a trouvé davantage de solutions dans la seconde manche s'offrant notamment onze balles de break. Elle fit d'emblée le break (1-0) puis un second (4-1) avant de conclure 6-2 après 1h34.

La paire belgo-russe n'eut toutefois pas grand-chose à dire dans le troisième set. Menée 1-5, elle est parvenue à reprendre un jeu de service pour remonter à 3-5, mais les Chinoises ont conclu leur engagement suivant (6-3).

La paire chinoise jouera son billet pour le dernier carré face aux favorites du public local les Françaises Caroline Garcia (WTA 469 en double) et Kristina Mladenovic (WTA 232), lauréates ensemble en double sur l'ocre parisien en 2016. Mladenovic s'est encore imposée en 2019 et 2020 avec la Hongroise Timea Babos.

Elise Mertens s'est déjà imposée à trois reprises en double dans un grand chelem, mais jamais sur la terre battue parisienne.