Ne manquez rien de cette neuvième journée de Roland-Garros ! Des Belges dans les doubles et des têtes d'affiche des tableaux masculin et féminin sont au programme.

Tsitsipas et Swiatek au programme: vivez la neuvième journée de Roland-Garros en direct

Quelques grosses pointures du tournoi vont fouler les courts de Roland-Garros ce lundi: Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev chez les garçons, Iga Swiatek chez les filles. Du côté des Belges, Minnen et Mertens évolueront en double dames et Sander Gillé en mixte. Sans oublier deux jeunes chez les juniors.

Le programme de lundi

Court Philippe-Chatrier à partir de 12h

Veronika Kudermetova (Rus/n°29) – Madison Keys (USA/n°22)

Holger Rune (Dan) – Stefanos Tsitsipas (Grè/n°4)

Iga Swiatek (Pol/n°1) – Qinwen Zheng (Chn)

pas avant 20h45 : Marin Cilic (Cro/n°20) – Daniil Medvedev (Rus/n°2).

Court Suzanne-Lenglen à partir de 11h

Daria Kasatkina (Rus/n°20) – Camilla Giorgi (Ita/n°28)

Casper Ruud (Nor/n°8) – Hubert Hurkacz (Pol/n°12)

Jessica Pegula (USA/n°11) – Irina Camelia Begu (Rou)

Andrey Rublev (Rus/n°7) – Jannik Sinner (Ita/n°11)

Court Simonne-Mathieu à partir de 11h

Anna Bondar/Greet Minnen (Hon) – Alicjia Rosolska/Erin Routliffe (Pol/N-Z)

Storm Sanders/Sander Gillé (Aus) – Desirae Krawczyk/Neal Skupski (USA/G-B/n°4)

Yifan Xu/Zhaoxuan Yang (Chn/n°13) – Veronika Kudermetova/Elise Mertens (Rus/n°13)

Court 3 à partir de 11h

Hanne Vandewinkel – Ahmani Guichard (USA)

Gilles Arnaud Bailly – Jakub Nicod (Tch/n°16)