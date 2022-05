Accueil Sports Tennis L’analyse de Carlos Rodriguez avant la rencontre Nadal-Djokovic: "La fraîcheur de Djoko fera la différence" Une analyse de notre consultant pour Roland-Garros, Carlos Rodriguez Thibaut Vinel Spécialiste Tennis et Hockey



©AP

Mon cœur balance du côté de Nadal. Je le connais. Il est un être humain extraordinaire et un sportif hors norme. Un personnage attachant. Mais, aujourd’hui, vu la situation, le tournoi et le parcours des deux, je dois bien admettre que la fraîcheur de Novak Djokovic le place comme favori. Deux paramètres me semblent essentiels. Primo, Nadal est resté plus longtemps sur le terrain pour arriver en quarts de finale. Il a laissé plus d’énergie. À leur âge, Nadal...