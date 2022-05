Roland-Garros : L'Américaine Coco Gauff bat Sloane Stephens et rejoint Martina Trevisan en demi-finale

L'Américaine Cori Gauff, 23e mondiale et 18e tête de série du deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison, a éliminé mardi en quarts de finale du simple dames de Roland-Garros sa compatriote Sloane Stephens (WTA 64, 29 ) 7-5 et 6-2 sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. La rencontre a duré 1 heure et 30 minutes.